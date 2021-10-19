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Mohamed Salah'tan tarihe geçecek imza! Ronaldo'nun kazancını gölgede bırakacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yeni sözleşmeye imzasını atıyor. Bu sezon 10 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayan Salah, müthiş performansıyla iyileştirmeyi kaptı. Salah, haftalık 567 bin euro kazanan Ronaldo'yu gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Salah, 592 bin euroluk ücretiyle senelik 28 milyon euro civarında bir maaş alacak.

Salah'ın sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor ancak 29 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talepleri nedeniyle iki taraf henüz yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varamadı. Ancak Liverpool, Salah'ın Ronaldo kadar maaş hak ettiğini ve buna göre iyileştirme yapmayı düşünüyor.

Mohamed Salah'tan, tarihe geçecek imza! Ronaldo'nun kazancını gölgede bırakacak

12 MİLYON EURO

Sezon başına 12 milyon euro kazanan Salah, yeni maaşıyla Portekizli star Cristiano Ronaldo'yu gölgede bırakacak.

The Sun'ın aktardığı bilgiye göre; Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo haftalık 480 bin Sterlin(567 bin Avro) ile Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumunda.

592 BİN EURO

Mohamed Salah'ın yeni kazancının 592 bin euro olacağı konuşuluyor. Bu sözleşmenin uygulamaya geçmesi halinde Mohamed Salah, Ronaldo'dan daha fazla kazanacak.

Mohamed Salah'tan tarihe geçecek imza! Ronaldo'nun kazancını gölgede bırakacak
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Yorumlar (1)
Usta Usta:ronaldo son 3 yıldır hiçbişi yapmıyor bu adam zirve yaptı pl de cr7 ismiyle para kazanıyor bu adam yeteneğiyle
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