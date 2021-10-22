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Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz

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Miralem Pjanic, Sporting'e 4-1 kaybeden takım arkadaşlarına yemekte moral aşıladı. Yıldız futbolcu, böyle düşüşlerin olabileceğini, çok fazla takılmamaları gerektiğini vurguladı. Derbiyi fırsat olarak gören Pjanic, "Galatasaray'ı yeneceğiz ve çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Takım dün izinli olmasına rağmen Miralem Pjanic durmadı. Boşnak yıldız, tesise gidip bireysel olarak hazırlıklarına devam etti.

Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz

ATEŞLEMEYE ÇALIŞIYOR

Derbiye yüzde 100 hazır olarak çıkmak için çalışan Pjanic, takımı da ateşlemek için elinden geleni yapıyor. Başarılı futbolcunun takım arkadaşlarıyla tıpkı bir kaptan gibi sık sık görüşüp motivasyon yüklemesi yaptığı öğrenildi.

MORAL YEMEĞİ

Fanatik'in haberine göre; Son olarak önceki günkü idman sonrasında takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelen Pjanic'in, "Ne olursa olsun başımız hep yukarı bakmak. Futbolda iniş ve çıkışlar hep var. Kaybedilmiş bir şey yok. Kaliteli bir takımız ve derbide kazanmaya başlayıp sonrasında çıkışa geçeceğiz" diye konuştuğu belirtildi.

Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz
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