Metin Sönmez, Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Haberler Spor
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Metin Sönmez, Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Spor
Metin Sönmez, Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Portekiz'de düzenlenen Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Metin Sönmez, 73 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Portekiz'de düzenlenen Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Metin Sönmez, 73 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlendi. MFA Zonguldak Spor Kulübü milli sporcuları Metin Sönmez ve Murat Uzun organizasyonda yer aldı. 73 kiloda mücadele eden Metin Sönmez, finalde Rusya milli takımı sporcusu Vladimir Kobzar'ı uzatmada altın puan ile yenerek şampiyon oldu. Büyük sevinç yaşayan Sönmez, altın madalyayı Türkiye'ye getirmekten gurur duyduğunu söyledi.


Metin Sönmez, Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Spor Haberleri
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