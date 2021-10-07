Mesut Özil, Trabzonspor maçında ilk 11'de olacak mı? Vitor Pereira son kararını verdi

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Vitor Pereira'nın kadro tercihi merak konusu olurken, Portekizli hoca gribal enfeksiyon sebebiyle takımdan ayrı kalan Mesut Özil için kararını verdi.

MİLLİ ARA SONRASI KİLİT ROL ÜSTLENECEK

Milliyet'in haberine göre; yoğun maç trafiği, sakatlık ve son olarak yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle takımda sürekli forma giyemeyen Mesut Özil milli ara sonrası kilit rol alacak. Zorlu bir maç trafiğine girecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, ilk maç olan Trabzonspor mücadelesine Mesut'u ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

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