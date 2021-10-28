Liverpool'un yıldızı Salah müfredata girdi! Okullarda ders olarak anlatılacak
Büyük bir çıkış yakalayan Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Mısır müfredatında yer alacak. 29 yaşındaki ismin, Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıyla birlikte yaptığı yardımlar ortaöğretim öğrencilerine öğretilecek.
İngiltere Premier Lig'i kasıp kavuran Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah ders kitaplarında yer alacak. Mısır'daki öğrencilere, yıldız futbolcunun başarıları ve yardımları öğretilecek.
ORTAÖĞRENİM DERS PROGRAMINDA ADI OLACAK
The Times'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları ülkenin tamamında hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak. Haber de; Salah'ın İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıları ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımlar ise ortaöğretim öğrencilerine öğretileceği belirtildi. Bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 12 resmi maça çıkan Salah, 15 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.