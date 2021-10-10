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Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si nefesleri kesti. Yarışa 11. sıradan başlayan Hamilton, 5. bitirdi. Uzun süre lastik değiştirmeyen İngiliz pilot, Pit Stop'a davet edildi. Hamilton girmeyip yarışı sürdürdü. Ancak zeminin kuruması üzerine tekrar çağrıldı ve lastik değiştirdi. İngiliz pilot, "Gasly'den bana bahsetmeyin. Beni rahat bıraktım. Size lastik değiştirmek istemediğimi söyledim. Size girmemem gerektiğini söylemiştim. Yarışı alabilirdik" diye isyan etti.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valteri Bottas kazandı. Lewis Hamilton, 11. sırada başladığı yarışta uzun süre lastik değiştirmedi ama çağrılara en sonunda dönüş yaptı. Yarışın sonlarında lastik değiştiren Hamilton, telsizden yapılan yönledirmelere isyan etti.

"BENİ BIRAKIN"

Hamilton Mercedes ekibine, "Arkamdaki Gasly'den bana bahsetmeyin. Beni rahat bırakın. Bu lastiklerle yarışı tamamlayabilirim. Lastik değiştirmeyeceğim. Pite girmemeliydik. Size söyledim" dedi.

Mercedes ekibi lastiğin yarışı çıkaramayacağını söyleyince Hamilton da yerini kaptırma pahasına Pit Stop yapmak zorunda kaldı.

Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın
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