Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek
Fenerbahçe, Independiente forması giyen Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'u sezon başı çok istemesine rağmen kadrosuna katamamıştı. Sarı-lacivertlilere transfer olması için izin vermeyen kulübüne çok sinirlenen 25 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmama konusunda oldukça kararlı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuyu 1 Ocak'tan itibaren bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.
Sezon başında sol ve sağ bek pozisyonları için ilgilendiği isimlerle sözleşme imzalayamayan Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Bustos'u renklerine katmanın eşiğinden dönmüştü. Kulübü Independiente tarafından sarı-lacivertlilere gitmesi engellenen 25 yaşındaki sağ bek kulübüne resti çekti.
YENİ SÖZLEŞMEYİ BİR KEZ DAHA GERİ ÇEVİRDİ
Fanatik'in Arjantin basınından aktardığı habere göre; Independiente, 25 yaşındaki sağ beke bir kez daha yeni kontrat teklif etti. Ancak Bustos, içinde serbest kalma maddesi de bulunan sözleşmeyi bir kez daha geri çevirdi. Fenerbahçe, 1 Ocak'tan itibaren Arjantinli oyuncuya imza attırabilir.
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