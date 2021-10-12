Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek

Sezon başında sol ve sağ bek pozisyonları için ilgilendiği isimlerle sözleşme imzalayamayan Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Bustos'u renklerine katmanın eşiğinden dönmüştü. Kulübü Independiente tarafından sarı-lacivertlilere gitmesi engellenen 25 yaşındaki sağ bek kulübüne resti çekti.

YENİ SÖZLEŞMEYİ BİR KEZ DAHA GERİ ÇEVİRDİ

Fanatik'in Arjantin basınından aktardığı habere göre; Independiente, 25 yaşındaki sağ beke bir kez daha yeni kontrat teklif etti. Ancak Bustos, içinde serbest kalma maddesi de bulunan sözleşmeyi bir kez daha geri çevirdi. Fenerbahçe, 1 Ocak'tan itibaren Arjantinli oyuncuya imza attırabilir.

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