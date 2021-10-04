Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

Karatay Belediyespor Kulubü, hafta sonunda İzmir'de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar Kategorisinde takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

İZMİR (İHA) - Karatay Belediyespor Kulubü, hafta sonunda İzmir'de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar Kategorisinde takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Gençler kategorisinde bireysel olarak yarışan Emirhan Danış da Türkiye şampiyonluğunu elde ederken; bireyselde Abdullah Mehmet Tükel Türkiye ikincisi, Furkan Erkıç ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda Türkiye'nin dört bir yanından 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Karatay Belediyespor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı da şampiyonaya 6 sporcusuyla katıldı. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan organizasyonda Karatay Belediyespor Trampolin Cimnastik Takımı, Yıldızlar Kategorisinde takım olarak Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Gençler Kategorisinde bireysel olarak yarışan Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Emirhan Danış da tüm rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonu olurken, yine bireyselde yarışan Abdullah Mehmet Tükel, Türkiye ikincisi oldu. Furkan Erkıç ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Öte yandan şampiyonada Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) de sporcu seçildi. Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Emirhan Danış, Trampolin Cimnastik'te gerekli puan barajını aşarak TOHM'a girmeye hak kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı açıklamada, Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında ter döken ve dereceye giren kulüp sporcuları ile hocalarını tebrik etti. Başkan Hasan Kılca, "Karatayımızı pek çok alanda olduğu gibi sporda da önemli bir konuma taşıyacağımızı söylemiştik. Bu gayretle hareket ediyor ve ilçemizde sporun her branşını desteklemeye çalışıyoruz. Karataylı çocuklarımız ve gençlerimiz de bu desteğimizin karşılığı olarak birçok branşta önemli başarılara imza atarak bizleri gururlandırıyorlar. Son olarak İzmir'deki Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen sonuçlar, sporcularımız, aileleri ve hocalarımız kadar bizleri de çok mutlu etti. Ben sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz, bununla da yetinmeyerek daha büyük başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Bizler de onların destekçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi. - KONYA

Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Gülben Ergen
Spor Stefan Kuntz Serdar Aziz Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kenan Karaman Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:55:52. #1.11#