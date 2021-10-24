Kanarya zirve yolunda ağır yara aldı! Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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Kanarya zirve yolunda ağır yara aldı! Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu

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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yolunda ağır yara alan sarı-lacivertliler bu sonuçla 4. sıraya düşerken lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Üst üste 2 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertlilerde taraftarlar karşılaşmanın ardından Ülker Stadı'nda yönetimi istifaya çağırdı.

Zirveyle puan farkını korumak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında Kadıköy'de istediğini alamadı. Karşılaşma 2-1'lik Alanya galibiyetiyle sona ererken, sarı-lacivertliler lider Trabzonspor'un 5 puan gerisinde kaldı.

SERDAR DURSUN'UN GOLÜ FENERBAHÇE'YE YETMEDİ

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, sayısız gol fırsatını değerlendiremedi. 75. dakikada Alanyaspor kaleyi bulan ilk şutunda Emre Akbaba'yla golü buldu. Bu gole hemen 5 dakika sonra yanıt veren sarı-lacivertliler Serdar Dursun'la skora denge getirdi. 90+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'yla Alanyaspor mücadelede öne geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya zirve yolunda ağır yara aldı! Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
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