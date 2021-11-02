Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı - Haberler Spor
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Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı

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Roma'nın Teknik Direktörü Mourinho, yakın arkadaşı Fatih Terim'e transfer telefonu açtı. Mourinho, Marcao'nun başka bir kulübe satılmamasını rica etti. Ayrıca istedikleri rakamlara çıkabileceklerini belirtti. Terim, Mourinho'ya sıcak yaklaştı.

Kerem Aktürkoğlu vakasından sonra sahalara başka bir kimlikle dönen Marcao, devlerin radarına girdi. Brezilyalı savunmacı olgunlaşan futboluyla, büyük takımların dikkatini çekti. Uzun süredir Marcao'yu gözleyen Jose Mourinho'nun Fatih Terim'e telefon açtığı aktarıldı.

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı

KOLAYLIK İSTEDİ

Mourinho'nun Marcao'yu çok istediği, eğer satış düşünülürse kendilerine öncelik verilmesi ricasında bulunduğu ifade edildi.

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı

DEĞERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın Marcao için şimdilik belirlediği ücret 15 milyon euro. Ancak oyuncunun yükselen performansı fiyatı yukarı taşıyabilir. Fatih Terim, yakın arkadaşı Mourinho'ya sıcak yaklaşsa da oyuncunun da tercihini Roma'dan yana kullanması gerekiyor.

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