İzmir Arkas Körfez Yarışı'nda ilk gün tamamlandı
AA / Mustafa Güngör - Haberler | Spor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki Arkas Körfez Yarışı, ilk gün mücadelesiyle tamamlandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki Arkas Körfez Yarışı, ilk gün mücadelesiyle tamamlandı.
Türkiye Yelken Federasyonu, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Arkas Holding, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ ve Grand Plaza desteğiyle İzmir Körfezi'nde düzenlenen festival kapsamındaki yarışa 26 yelkenli katıldı.
Bostanlı açıklarından start verilen yarışta tekneler, Göztepe önündeki fenerlerden döndükten sonra Alaybey Tersanesi açıklarında şamandıra dönüşü gerçekleştirdi. Yelkenliler, start noktasında finişe ulaştı.
Yarış yarınki mücadeleyle tamamlanacak.
AA / Mustafa Güngör - Spor Haberleri