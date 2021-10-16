İzmir Arkas Körfez Yarışı'nda ilk gün tamamlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Arkas Körfez Yarışı'nda ilk gün tamamlandı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Spor
İzmir Arkas Körfez Yarışı'nda ilk gün tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki Arkas Körfez Yarışı, ilk gün mücadelesiyle tamamlandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki Arkas Körfez Yarışı, ilk gün mücadelesiyle tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Arkas Holding, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ ve Grand Plaza desteğiyle İzmir Körfezi'nde düzenlenen festival kapsamındaki yarışa 26 yelkenli katıldı.

Bostanlı açıklarından start verilen yarışta tekneler, Göztepe önündeki fenerlerden döndükten sonra Alaybey Tersanesi açıklarında şamandıra dönüşü gerçekleştirdi. Yelkenliler, start noktasında finişe ulaştı.

Yarış yarınki mücadeleyle tamamlanacak.

AA / Mustafa Güngör - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gazeteler Şenol Güneş Rüya Tabirleri
Spor Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Burak Yılmaz Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir Arkas Körfez Yarışı'nda ilk gün tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:12:27. #1.13#