İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul için kimi görevlendirecek? İşte o isimler

Spor İstanbul Genel Müdürlüğü için mevcut Başkan Abdulhalim Aksu'nun yerine birçok isim geçiyor. Ancak en önemlileri ise Ayhan Bölükbaşı (Spor İstanbul eski Genel Müdürü), Özcan Pehlivanoğlu (Eski hakem), Lemi Çelik (Eski futbolcu) ve Tahir Kum (Gazeteci) isimleri iyice dillenmeye başlandı. Ekrem İmamoğlu'nu başka isimlerde sıkıştırsalar da bu dört ismin Spor İstanbul Genel Müdürü için kuliste dolaşan isimler olduğu belirtildi.

SPOR İSTANBUL'UN EN BÜYÜK ORGANİZASYONU İSTANBUL MARATONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'a bağlı Silivri'den Tuzla'ya kadar olan bölgede 43 spor tesisi ve bu salon ve tesislerde 19 branşta hizmet veriliyor. Spor İstanbul'un en büyük organizasyonu ise İstanbul Maratonu olarak dikkat çekmektedir.

KISA SÜRE İÇİNDE ATAMA YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kısa süre içinde Spor İstanbul'a bir atama yapacağı ve bu ismin tüm İstanbul'u kucaklayabilecek bir isim üzerinde durduğu belirtildi. Seçimlerde İyi Parti ile ortak hareket edilmesinden dolayı Ayhan Bölükbaşı ismi bir adım önde olduğu belirtilirken, Başkan Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Spor Yazarı Tahir Kum'un da Spor İstanbul'a genel müdür olmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı. Başkan İmamoğlu'nun ise daha önce yöneticilik de yaptığı Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik'e ise sıcak bakmasına rağmen, yönetim anlamında tereddütleri nedeniyle mümkün olmadığı ifade edildi.

Spor İstanbul'da hizmet verilen branşlar

1- Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru

2- İstanbul Maratonu

3- İstanbul Yarı Maratonu

4- İstanbul Çocuk Maratonu

5- Sabah Sporları

6- Yaz Spor Okulları

7- İstanbul Su Sporları Festivali

8- Suya Adını Yaz

9- İstanbul'u Koşuyorum Fun Run Series

10- Yüzme Akademi

11- Futbol Akademi

12- Basketbol Akademi

13- Voleybol Akademi

14- Tenis Akademi

15- Judo Akademi

16- Ritmik Cimnastik

17- BESYO Hazırlık Kursu

18- Spor Liselerine Hazırlık Kursu

19- Uluslar Arası İstanbul Salon Atletizm Kupası

Kaynak: İHA