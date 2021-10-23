ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Umut Özgün ErgünGaziantep Basketbol: Orhan Hıcayeva 5, Peterson 12, İsmail Cem Ulusoy 2, Luther 4, Gulley 20, Kaba 22, Doyle 2, Orhan Hıcayeva, Leon Harun Apaydın, Duşan Cantekin, Ahmet Furkan Özkan, Koray ÇekiciPınar Karşıyaka: Yunus...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Umut Özgün Ergün

Gaziantep Basketbol: Orhan Hıcayeva 5, Peterson 12, İsmail Cem Ulusoy 2, Luther 4, Gulley 20, Kaba 22, Doyle 2, Orhan Hıcayeva, Leon Harun Apaydın, Duşan Cantekin, Ahmet Furkan Özkan, Koray Çekici

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma, Taylor 10, Mbaye 20, Mitchell 8, Colson 14, Berkan Durmaz, Mahir Ağva 7, Can Korkmaz 3, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı, Roll 14.

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-42

3. Periyot: 53-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Pınar Karşıyaka'ya 76-67 yenildi.

AA / Adsız Günebakan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title