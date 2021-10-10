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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Burak YılmazGaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 14, Gulley 15, Luther 14, Kaba 12, Doyle 10, Orhan Aydın Hıcayeva 9, Leon Harun Apaydın 2, Duşan Cantekin 2, Alp Karahan, Ahmet Furkan Özkan 2, Koray Çekici 2, Tevfik...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Burak Yılmaz

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 14, Gulley 15, Luther 14, Kaba 12, Doyle 10, Orhan Aydın Hıcayeva 9, Leon Harun Apaydın 2, Duşan Cantekin 2, Alp Karahan, Ahmet Furkan Özkan 2, Koray Çekici 2, Tevfik Akdamar

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Hollowel 4, Smith, Emircan Koşut 2, Lomazs 11, Sestina 6, Upson 7, Altan Erol 6, Yiğitcan Turna, Ümit Sonkol 6, Hakan Yapar 5, Serkan Menteşe 2, Ali İhsan Paçacı

1. Periyot: 23-7

Devre: 38-23

3. Periyot: 61-35

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 82-49 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga
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/beğenmedim
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/sinirlendim
/şaşırdım
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