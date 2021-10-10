ING Basketbol Süper Ligi
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Burak YılmazGaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 14, Gulley 15, Luther 14, Kaba 12, Doyle 10, Orhan Aydın Hıcayeva 9, Leon Harun Apaydın 2, Duşan Cantekin 2, Alp Karahan, Ahmet Furkan Özkan 2, Koray Çekici 2, Tevfik...
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Burak Yılmaz
Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 14, Gulley 15, Luther 14, Kaba 12, Doyle 10, Orhan Aydın Hıcayeva 9, Leon Harun Apaydın 2, Duşan Cantekin 2, Alp Karahan, Ahmet Furkan Özkan 2, Koray Çekici 2, Tevfik Akdamar
Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Hollowel 4, Smith, Emircan Koşut 2, Lomazs 11, Sestina 6, Upson 7, Altan Erol 6, Yiğitcan Turna, Ümit Sonkol 6, Hakan Yapar 5, Serkan Menteşe 2, Ali İhsan Paçacı
1. Periyot: 23-7
Devre: 38-23
3. Periyot: 61-35
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 82-49 mağlup etti.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri