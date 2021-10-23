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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Tolga Edis, Ogün Cılız, Uğur AkyıldızÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Zellous 12, Holingsvorth 10, Fagbenle 6, Hayes 19, Feride Şevval Akalın, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Kristine Anigwe 8, Esra Ural Topuz 4BOTAŞ: Dubljevic 17, Ayşe Cora 9,...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tolga Edis, Ogün Cılız, Uğur Akyıldız

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Zellous 12, Holingsvorth 10, Fagbenle 6, Hayes 19, Feride Şevval Akalın, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Kristine Anigwe 8, Esra Ural Topuz 4

BOTAŞ: Dubljevic 17, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek 2, Jurjane 11, Davis 8, Hatice Pelin Gülçelik 5, İnci Güçlü, Işıl Alben 4

1. Periyot: 17-17

Devre: 33-25

3. Periyot: 59-44

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 68-56 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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