GZT Giresunspor geleceğe umutlu bakıyor

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurt, "Biz takımımızın potansiyelini biliyoruz. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Puan durumunda bulunduğumuz konum Giresunspor'un oynadığı futbolun karşılığı asla değil" dedi.

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurt, İhlas Haber Ajansı'na çok özel açıklamalarda bulundu. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Kurt, "Fikstür dezavantajını da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapacak olursak ilk 8 haftada sırasıyla; Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Kayserispor ve Göztepe maçları ile sezona başladık. Bu zorlu periyotta iyi futbol ortaya koymamıza rağmen ilk 4 haftada iyi oyunumuzu sonuca yansıtamadık ve puan alamadık. Son 4 maçımızda ise 5 puan topladık. Takımımızda taşlar yerine oturmaya başladı. Son 2 maçta yenilmeden 4 puan elde ettik ve milli araya üzerimizdeki karabulutları dağıtarak moralli girdik" diye konuştu.

Yakaladıkları ivmeyi milli aradan sonra sürdürmek amacında olduklarını ifade eden Kurt, "Biz takımımızın potansiyelini biliyoruz. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Puan durumunda bulunduğumuz konum Giresunspor'un oynadığı futbolun karşılığı asla değil. Milli aranın ardından sahamızda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geleceğiz. Rizespor ile çok iyi ilişkilerimiz var, öncelikle Karadeniz'in iki güzide kulübünü karşı karşıya getirecek olan bu derbi maçında rakibimizi Giresun'da en iyi şekilde ağırlayacağımızın ve bunun yanı sıra yeşil sahada fair play çerçevesinde kazanmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Göztepe maçından sonra oyuncularımıza verdiğimiz izin perşembe günü bitecek ve Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Lige verilen milli arayı eksiklerimizi gidermek için iyi bir fırsat olarak görüyoruz. Aranın ardından Rizespor müsabakasıyla birlikte iyi bir seri yakalayıp hem oynadığımız futbolla hem de aldığımız başarılı sonuçlarla taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN

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