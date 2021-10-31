Canlı yayında öve öve bitiremedi! Güntekin Onay'dan Türk futbolseverlere Fatih Terim sitemi

Galatasaray-Gaziantep FK maçı öncesi beIN Sports ekranlarında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim için övgü dolu yorumlarda bulunuldu. Deneyimli yorumcu Güntekin Onay, deneyimli hocaya toz kondurmazken Fatih Terim'in Türkiye'de yeterli değeri görmediğini söyledi.

Güntekin Onay'ın açıklamaları şöyle:

"FATİH TERİM'İ ÖVÜNCE KIZIYORLAR"

Play-off sezonunda Semih Kaya'yı oynattı 20 yaşında, Emre Çolak'ı oynattı 19 yaşında. Ozan Kabak'ı oynattı 6 ay sonra Almanya'ya transfer yaptı. Hocanın böyle bir özelliği var. Gençlere değer veriyor. Fatih Terim'i övünce kızıyorlar. Diğer takım taraftarları sevmiyor anlıyorum ama başarıları belli.

"AVRUPA'DA BİZDE OLDUĞUNDAN DAHA ÇOK DEĞER GÖRÜYOR"

İtalya'ya gidiyor inanılmaz biz saygı. Fatih Terim, Milano'da da saygı görüyor, Londra'da da. Maurizio Sarri, övgü yağdırıyor, Jose Mourinho benzer şeyler söylüyor. Lokomotiv Moskova teknik direktörü, onu övüyor. Fatih Terim, Avrupa'da bizde olduğundan daha çok değer görüyor.

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