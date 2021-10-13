Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda sinirler gerildi Başkan Burak Elmas'ı çıldırtan itham

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu Toplantısı'nda Morutan transferi hakkında, "Yüksek bonservis vermişiz" diyen Ayhan Yeğinsu'ya sert tepki gösterdi.

"HANGİ GAZETE?

Başkan Elmas, "Burada gazete küpürleriyle bir şeyler isnat ettiniz. Hangi gazete, o rakamları nereden aldınız? İnternette ben de dolaşıp o rakamları aynı sitede açayım size burada. Eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disiplin kuruluna başvurun. 'Yönetim kurulu transferde bilerek yüksek ücret verdi, burada da aracılara ekstra para verdi' suçlaması yapıyorsanız çıkıp burada anlatın. Suçlamanız varsa tüzükte bu çok net yazıyor, gereğini yapın" ifadelerini kullandı.

Bazı divan kurulu üyelerinin de gündemdeki konular hakkında konuşma yaptığı toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

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