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Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda sinirler gerildi Başkan Burak Elmas'ı çıldırtan itham

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Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda sinirler gerildi Başkan Burak Elmas'ı çıldırtan itham

Sarı-Kırmızılı kulübün ekim ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda sinirler gerildi. Divan Kurulu Üyesi Ayhan Yeğinsu, "Morutan'a yüksek bonservis ücreti verilmiş" demesi üzerine Başkan Burak Elmas söz aldı. Elmas, "Gazete küpürleriyle bir şey isnat ettiniz. Rakamları nereden aldınız? İnternette ben de dolaşıp o rakamları alayım. Eğer bir suç varsa disiplin kuruluna başvurun. Gereğini yapın" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu Toplantısı'nda Morutan transferi hakkında, "Yüksek bonservis vermişiz" diyen Ayhan Yeğinsu'ya sert tepki gösterdi.

"HANGİ GAZETE?

Başkan Elmas, "Burada gazete küpürleriyle bir şeyler isnat ettiniz. Hangi gazete, o rakamları nereden aldınız? İnternette ben de dolaşıp o rakamları aynı sitede açayım size burada. Eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disiplin kuruluna başvurun. 'Yönetim kurulu transferde bilerek yüksek ücret verdi, burada da aracılara ekstra para verdi' suçlaması yapıyorsanız çıkıp burada anlatın. Suçlamanız varsa tüzükte bu çok net yazıyor, gereğini yapın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas çok sinirlendi

Bazı divan kurulu üyelerinin de gündemdeki konular hakkında konuşma yaptığı toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

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