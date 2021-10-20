Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor

2011-2015 yıllarında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, büyük bir sevgi duyduğu sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşmak üzere. Sene sonunda sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın 1.5 senelik sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAK

UOL Esporte'nin haberine göre; Galatasaray, Aralık ayında Palmeiras'la sözleşmesi bitecek Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. 38 yaşındaki futbolcunun bu teklife sıcak baktığı ve kabul etmek üzere olduğu ifade edildi. Deneyimli orta sahanın 1.5 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra futbolculuk kariyerine nokta koymak istediği belirtildi.

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