Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor - Haberler Spor
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Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor

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Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor

Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, taraftarın sevgilisi eski futbolcusu Felipe Melo'yu renklerine bağlamak için yeniden harekete geçiyor. Aralık ayında sözleşmesi sona erecek Brezilya futbolcu için sarı-kırmızılıların 1.5 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Deneyimli orta sahanın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

2011-2015 yıllarında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, büyük bir sevgi duyduğu sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşmak üzere. Sene sonunda sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın 1.5 senelik sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAK

UOL Esporte'nin haberine göre; Galatasaray, Aralık ayında Palmeiras'la sözleşmesi bitecek Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. 38 yaşındaki futbolcunun bu teklife sıcak baktığı ve kabul etmek üzere olduğu ifade edildi. Deneyimli orta sahanın 1.5 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra futbolculuk kariyerine nokta koymak istediği belirtildi.

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