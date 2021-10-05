Galatasaray'dan sürpriz atılım! Fenerbahçe paketi geliyor - Haberler Spor
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Galatasaray'dan sürpriz atılım! Fenerbahçe paketi geliyor

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 100 günlük faaliyet raporunu açıkladı. Raporun detaylı sunumunu Galatasaray Kurumsal İletim Direktörü Ahu Özyurt yaparken, Galatasaray-Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk paketi hazırlandığını ve yakında açıklanacağını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV ekranlarında 100 günlük faaliyet raporunu açıkladı. Elmas, "100 gün projelerimizi, yüzde 77.1 oranında gerçekleştirdik" ifadelerini kullanırken sürpriz bir paketin mesajı verildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Raporun detaylı sunumunu yapan Galatasaray Kurumsal İletim Direktörü Ahu Özyurt, Galatasaray- Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk paketi hazırlandığını ve yakında açıklanacağını duyurdu.

Galatasaray'dan sürpriz atılım! Fenerbahçe paketi geliyor
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