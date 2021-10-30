Galatasaray'dan giden Falcao uçuşa geçti! En iyi futbolcu seçildi
G.Saray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, Vallecano'da küllerinden doğdu. İspanya Ligi'nde fırtına gibi esen 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü, eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, İspanya'da şov yapmaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldızın, Galatasaray'dakinin aksine istikrarlı görüntüsüyle herkesi şaşırttı.
EN İYİSİ SEÇİLDİ
La Liga'da çıktığı 6 maçta 4 gol kaydeden Falcao, son olarak Barcelona'nın yıkımına neden olmuştu. Kolombiyalı golcü, Vallecano'da Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. Galatasaray'da yaklaşık 3 sezon sakatlıklardan dolayı katkı veremeyen Falcao'nun istikrarlı görüntüsü Sarı-Kırmızılı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.
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