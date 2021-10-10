Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye asırlık transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu bombası
Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri Rob Janssen'in ilk görüşmelerde Fenerbahçe ile anlaşamadığı iddia edildi. Milli aradan sonra bir kez daha masaya oturulacak. Bu arada Galatasaray'dan da bir hamle geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşılık Ferdi Kadıoğlu gündeme alındı. Bu sezon mukavelesi bitecek Ferdi için ocak ayında girişim yapılacağı aktarıldı.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon sonu bitecek sözleşmesi, oyuncunun yükselişe geçmesiyle derin bir krize neden oldu. Genç oyuncu için erken hamle yapmayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nda büyük sürpriz yaşayabilir. İngiltere Championship ve Fransa'dan ilgilenen takımlar var. Ocak ayında yapılacak herhangi bir teklif, her şeyi değiştirebilir.
KEREM ALMANYA'YA
Kerem Aktürkoğlu'nun devre arasında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olma ihtimali kuvvetli. Galatasaray, 10 milyon euroluk teklifi geri çevirmek istemiyor. Kanatta adeta bir joker haline dönüşen Ferdi, Galatasaray'ın gündemine girdi. Sarı-Kırmızılılar, oyuncu transferinde ezeli rakiplerle olan ilişkide çok net. Kıymetli bir oyuncu boşa çıkıyorsa değerlendirmeye alınır. Başkan Burak Elmas, Ghezzal ve Rosier transferinde, "İstediğimizle görüşürüz" açıklaması yapmıştı. Galatasaray'ın ocak ayında teklif götüreceği öne sürüldü.
COCU VE COMOLLİ TRANSFERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı genç transferlerle dikkat çekmişti. Koç'un göreve getirdiği ilk hoca Cocu, Ferdi'yi tavsiye etmişti. Bunun üzerine dönemin sportif direktörü Comolli, Ferdi'yi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.