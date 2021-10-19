Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a tarihi yetki verildi! Her türlü tasarrufta bulunabilecek

Galatasaray'ın 2 gün süren kongresinden Burak Elmas yönetimine tam destek çıktı. Kongre Burak Elmas'a, görülmemiş bir yetki verildi. Sözcü'nün haberine göre; Galatasaray, hafta sonunda 2019 ve 2020'nin genel kurullarını yapıp Mustafa Cengiz dönemini resmen kapatırken Burak Elmas başkanlığındaki mevcut yönetim, üyelerden 31 Mayıs 2024'e kadar kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunma yetkisi istedi.

543 MİLYON LİRA GİDER

2021 yılı bütçesinin 166 milyon 325 bin 654 lira gelir, 543 milyon 539 bin 723 lira gider olarak oybirliğiyle kabul edildiği kongrede üyeler, Burak Elmas ve ekibine istediği yetkiyi verdi. Daha önce eski başkanlardan Ünal Aysal benzer bir yetki talep etmiş ancak bu, kabul görmemişti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Üyelerden tarihi bir yetki alan Burak Elmas, talep ettikleri yetkilerde gayrimenkulleri net olarak yazdıklarını belirtirken, "Sizlerin güvenine layık olmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emanetiniz emin ellerde" dedi.

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