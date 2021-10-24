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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker TakpakFenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım Sangare, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Rossi, Serdar DursunAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Umut Güneş, Novais, Efecan...

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım Sangare, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun

Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Umut Güneş, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Sarı kart: Dk. 32 Zajc (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un sol ayağıyla dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

12. dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un yerden plasesinde, kaleci topu kontrol etti.

29. dakikada Tisserand'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken, meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı.

38. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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