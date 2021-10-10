Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:

SürücüTakımPuan
1Max VerstappenRed Bull262.5
2Lewis HamiltonMercedes256.5
3Valtteri BottasMercedes177
4Lando NorrisMcLaren145
5Sergio PerezRed Bull135
6Carlos SainzFerrari116.5
7Charles LeclercFerrari116
8Daniel RicciardoMcLaren95
9Pierre GaslyAlphaTauri74
10Fernando AlonsoAlpine58
11Esteban OconAlpine46
12Sebastian VettelAston Martin35
13Lance StrollAston Martin26
14Yuki TsunodaAlphaTauri18
15George RussellWilliams16
16Nicholas LatifiWilliams7
17Kimi RaikkonenAlfa Romeo6
18Antonio GiovinazziAlfa Romeo1
19Mick SchumacherHaas-
20Robert KubicaAlfa Romeo-
21Nikita MazepinHaas-

Takımlar klasmanı

TakımPuan
1Mercedes433.5
2Red Bull397.5
3McLaren240
4Ferrari232.5
5Alpine104
6AlphaTauri92
7Aston Martin61
8Williams23
9Alfa Romeo7
10Haas-

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

 Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin

Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin

 Yarış öncesi İstiklal Marşı'nı seslendiren Göksel, performansıyla alkış topladı! Mest etti

Yarış öncesi İstiklal Marşı'nı seslendiren Göksel, performansıyla alkış topladı! Mest etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin İrem Derici Pınar Deniz Burak Sergen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 18:05:50. #1.17#