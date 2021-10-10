Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.
Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.
İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
|Sürücü
|Takım
|Puan
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|262.5
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|256.5
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|177
|4
|Lando Norris
|McLaren
|145
|5
|Sergio Perez
|Red Bull
|135
|6
|Carlos Sainz
|Ferrari
|116.5
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|116
|8
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|95
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|74
|10
|Fernando Alonso
|Alpine
|58
|11
|Esteban Ocon
|Alpine
|46
|12
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|35
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|26
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|18
|15
|George Russell
|Williams
|16
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|7
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|6
|18
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|-
|20
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|-
|21
|Nikita Mazepin
|Haas
|-
Takımlar klasmanı
|Takım
|Puan
|1
|Mercedes
|433.5
|2
|Red Bull
|397.5
|3
|McLaren
|240
|4
|Ferrari
|232.5
|5
|Alpine
|104
|6
|AlphaTauri
|92
|7
|Aston Martin
|61
|8
|Williams
|23
|9
|Alfa Romeo
|7
|10
|Haas
|-
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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