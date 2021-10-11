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Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı

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Fenerbahçe'nin efsane başantrenörü Zeljko Obradovic, Partizan'da da esip gürlemeye devam ediyor. Başarılı hoca, Derby karşısında 26 sayı önde olan takımına fırça attı. Hırstan gözü dönen Obradovic, takımına yaptığı hataları anlatırken yine bilindik tavırlarını sergiledi. Obradovic'in tepkileri sosyal medyada gündem konusu oldu.

Zeljko Obradovic, hırsından hiçbir şey kaybetmemiş. Sırp başantrenör, 26 sayı önde olan takımının performansını beğenmedi, mola aldı. Obradovic, oyuncularını rehavete kapılmaması için sert şekilde uyardı. Başarılı hocanın fırçası sosyal medyada viral oldu.

Fırça atmak onun işi! Fenerbahçe efsanesi Obradovic'in sert tavırları gündemi salladı

"GERİ GETİRİRİM"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz aylarda Ali Koç'a seslenmişti. Yıldırım, "Basketbol şubesini bize ver, hemen Obradovic'i getireceğim. Takım nereden nereye gelmiş" çağrısında bulunmuştu.

Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı
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Haber: Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı - Haberler Spor
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