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Fenerbahçeli Valencia destan yazıyor! Ekvador tarihine geçti

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Kim'den sonra Valencia da milli takımına galibiyeti getiren bir performans ortaya koydu. Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçta Valencia, fileleri 2 kez havalandırarak maçın yıldızı seçildi. Enner Valencia, Ekdavor tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekdavor, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti. Ekvador'un gollerini 17 ve 19'da Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçeli Valencia destan yazıyor! Ekvador tarihine geçti

ÜLKE TARİHİNİN EN İYİSİ

Enner Valencia, 64. dakikada yerini Rojas Lopez'e bıraktı, hat-trick şansını kaçırdı. Ekvador bu sonuçla 16 puana yükseldi ve Uruguay'ı sollayarak üçüncü sıraya geldi. Valencia, 33 gole ulaşarak ülke tarihinin en skor ismi oldu.

Fenerbahçeli Valencia destan yazıyor! Ekvador tarihine geçti
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