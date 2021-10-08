Fenerbahçeli Valencia destan yazıyor! Ekvador tarihine geçti
Kim'den sonra Valencia da milli takımına galibiyeti getiren bir performans ortaya koydu. Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçta Valencia, fileleri 2 kez havalandırarak maçın yıldızı seçildi. Enner Valencia, Ekdavor tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekdavor, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti. Ekvador'un gollerini 17 ve 19'da Enner Valencia kaydetti.
ÜLKE TARİHİNİN EN İYİSİ
Enner Valencia, 64. dakikada yerini Rojas Lopez'e bıraktı, hat-trick şansını kaçırdı. Ekvador bu sonuçla 16 puana yükseldi ve Uruguay'ı sollayarak üçüncü sıraya geldi. Valencia, 33 gole ulaşarak ülke tarihinin en skor ismi oldu.
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