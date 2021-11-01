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Bu iddia ortalığı sallar! Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın koltuğu sallantıda. Portekizli hocanın yerine daha önce iki kez takımı çalıştıran Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor. Camianın bir kanadı da Kocaman'a sıcak bakıyor. Öte yandan sosyal medyada Ersun Yanal'ı isteyenler de var.

Sari Lacivertliler'de Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefinde. Sezon başında göreve getirilen Portekizli hoca, aldığı sonuçlardan çok futbolcularla olan ilişkisi ve medyaya verdiği demeçlerle gelecek için kuşku yarattı. Sisteminde ısrar etmesi, oyuncuları küstürmesi gibi etkenlerden dolayı taraftarın verdiği kredi bir hayli azaldı.

Fenerbahçe yine eski hocasını getiriyor! İşte Pereira'nın yerine düşünülen isim

ÜÇÜNCÜ KOCAMAN DÖNEMİ

Şu anda boşta olan Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Camiada Kocaman ismine sıcak bakanlar bir hayli fazla. Bu sene şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de bilinmedik bir hocanın yine risk olacağı düşüncesi hakim. Aykut Kocaman'ın göreve gelme ihtimali olasılığı bulunuyor.

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