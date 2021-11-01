Bu iddia ortalığı sallar! Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri

Sari Lacivertliler'de Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefinde. Sezon başında göreve getirilen Portekizli hoca, aldığı sonuçlardan çok futbolcularla olan ilişkisi ve medyaya verdiği demeçlerle gelecek için kuşku yarattı. Sisteminde ısrar etmesi, oyuncuları küstürmesi gibi etkenlerden dolayı taraftarın verdiği kredi bir hayli azaldı.

ÜÇÜNCÜ KOCAMAN DÖNEMİ

Şu anda boşta olan Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Camiada Kocaman ismine sıcak bakanlar bir hayli fazla. Bu sene şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de bilinmedik bir hocanın yine risk olacağı düşüncesi hakim. Aykut Kocaman'ın göreve gelme ihtimali olasılığı bulunuyor.

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