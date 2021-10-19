UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kanarya'nın Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Olympiakos'a evinde 3-0 kaybetmişti. Temsilcimizin grupta 1 puanı var.
Galatasaray, ise grubunda lider. Aslan son olarak deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.
Temsilcilerimizin maçları İstanbul'da. Fenerbahçe'nin Antwerp karşılaşması 19.45'te başlayacak,Galatasaray'ın Lokomotiv maçı saat 20.45'te.
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