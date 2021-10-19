UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

KANARYA'NIN 1 PUANI VAR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Olympiakos'a evinde 3-0 kaybetmişti. Temsilcimizin grupta 1 puanı var.

GALATASARAY LİDER

Galatasaray, ise grubunda lider. Aslan son olarak deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

İKİSİ DE EVİNDE

Temsilcilerimizin maçları İstanbul'da. Fenerbahçe'nin Antwerp karşılaşması 19.45'te başlayacak,Galatasaray'ın Lokomotiv maçı saat 20.45'te.

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