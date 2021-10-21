Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var

Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Royal Antwerp maçında, Belçika temsilcisinin öne geçtiği gol tartışma yarattı. Sarı-lacivertlilerin ofsayt beklediği pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.

VAR UZUN SÜRE POZİSYONU İNCELEDİ

Fischer'in asistinde 2. dakikada Samatta'yla öne geçen Antwerp'in golünü VAR uzun bir süre inceledi. Bu incelemenin ardından gol kararı çıkması sarı-lacivertli taraftarları küplere bindirdi. Sosyal medyada hakem yönetimine tepki gösteren binlerce paylaşım yapıldı.

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