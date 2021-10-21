Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşılaşıyor. Karşılaşmanın 2. dakikasında sarı-lacivertliler geriye düşerken Samatta'nın attığı gol çok konuşuldu. Ofsayt itirazı yapılan pozisyonda VAR incelemesi sonrası hakem Sergei Ivanov golü verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada bu karara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Royal Antwerp maçında, Belçika temsilcisinin öne geçtiği gol tartışma yarattı. Sarı-lacivertlilerin ofsayt beklediği pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.

VAR UZUN SÜRE POZİSYONU İNCELEDİ

Fischer'in asistinde 2. dakikada Samatta'yla öne geçen Antwerp'in golünü VAR uzun bir süre inceledi. Bu incelemenin ardından gol kararı çıkması sarı-lacivertli taraftarları küplere bindirdi. Sosyal medyada hakem yönetimine tepki gösteren binlerce paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var

Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var

Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var

Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var

Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var
Haberler.com - Spor Haberleri
Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi

Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi

 Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi

Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title