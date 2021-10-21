Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var
Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşılaşıyor. Karşılaşmanın 2. dakikasında sarı-lacivertliler geriye düşerken Samatta'nın attığı gol çok konuşuldu. Ofsayt itirazı yapılan pozisyonda VAR incelemesi sonrası hakem Sergei Ivanov golü verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada bu karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Royal Antwerp maçında, Belçika temsilcisinin öne geçtiği gol tartışma yarattı. Sarı-lacivertlilerin ofsayt beklediği pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.
VAR UZUN SÜRE POZİSYONU İNCELEDİ
Fischer'in asistinde 2. dakikada Samatta'yla öne geçen Antwerp'in golünü VAR uzun bir süre inceledi. Bu incelemenin ardından gol kararı çıkması sarı-lacivertli taraftarları küplere bindirdi. Sosyal medyada hakem yönetimine tepki gösteren binlerce paylaşım yapıldı.
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