Fenerbahçe, Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına cevap verdi: Doğru değil - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına cevap verdi: Doğru değil

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira ve Mesut Özil arasındaki kriz yüzünden doğan iddialara açıklık getirdi. Fenerbahçe, Mesut Özil'in mutsuz olduğu ve ABD'den gelen teklifleri değerlendirdiğine yönelik çıkan haber için, "Kesinlikle doğru değildir. Tek antrenmana çıkan futbolcumuz, hazır değildir. Sürece en hakim kişi Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'dır" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile Vitor Pereira'nın arasında sorun olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Mesut Özil'in kaptanlığına dikkat çekildi.

Çıkan haberler de Mesut Özil'in, ABD'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edilmişti. Fenerbahçe bu söylentilere yanıt verdi.

Fenerbahçe, Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap verdi: Doğru değil

İşte o açıklama:

"Takvim Gazetesi'nin haberi doğru değildir.

Dün bir fotoğraf karesinden yola çıkarak Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ve kadromuzun önemli isimlerinden Mesut Özil arasında problem varmış gibi yaratılmaya çalışılan algı rüzgârı, bugün Takvim gazetesinin üzerine koymaya çalıştığı iddialarla kamuoyuna servis edilmiştir.

'Artık Kimse Mesut Değil' başlığı ile verilen bu haber, kesinlikle doğru değildir.

Futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Mesut Özil, kulübümüzün şeffaf bir şekilde iletişimini yaptığı gibi Olimpiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür.

Sadece tek antrenman ile Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilen oyuncumuzun hazır olma durumuna ve bu sürece en hakim olan kişi Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'dır.

Hedefine odaklanmış şekilde çalışmalarını sürdüren, bu yolda bir ve bütün olan takımımıza dair yaratılmaya çalışılan gündemlerin dikkate alınmamasını kamuoyundan ve taraftarlarımızdan rica ederiz."

Fenerbahçe, Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına cevap verdi: Doğru değil
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