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Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı kaydedildi.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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