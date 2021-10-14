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Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed idari kadroya dahil edildi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed idari kadroya dahil edildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Ali Muhammed idari kadroda görev yapacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Ali Muhammed idari kadroda görev yapacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ali Muhammed, erkek Basketbol organizasyonunun idari kadrosunda yer alarak Fenerbahçe basketboluna hizmet etmeye devam edecek.

Yapılan anlaşmaya göre Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi olarak görev yapacak.

Ali Muhammed altyapı oyuncularının yanı sıra A takımındaki isimlerin bireysel gelişiminde çalışacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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