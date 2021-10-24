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Fenerbahçe, Alanya maçında reklam panolarından mesaj verdi: Fener'le kimse başa çıkamaz

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Fenerbahçe, Alanya maçında reklam panolarından mesaj verdi: Fener'le kimse başa çıkamaz

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına isyanı devam ediyor. Alanyaspor karşılaşmasının 23. dakikasında Ülker Stadı'nın reklam panolarında "Fener'le kimse başa çıkamaz" ifadesi yer aldı. Sarı-lacivertlilerin savunmacısı Kim-Min Jae, Trabzonspor maçının 23. dakikasında kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçındaki hakem yönetimine Alanyaspor karşılaşmasında tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'ndaki reklam panolarından göndermede bulundu.

23. DAKİKADA REKLAM PANOLARI DEĞİŞTİ

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, maçın 23. dakikasında Trabzonspor karşılaşmasındaki hakem kararlarına gönderme yaparak reklam panolarında "Fener'le kimse başa çıkamaz" ifadesine yer verdi.

Fenerbahçe, Alanya maçında reklam panolarından mesaj verdi: Fener'le kimse başa çıkamaz

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