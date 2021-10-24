Fenerbahçe, Alanya maçında reklam panolarından mesaj verdi: Fener'le kimse başa çıkamaz
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına isyanı devam ediyor. Alanyaspor karşılaşmasının 23. dakikasında Ülker Stadı'nın reklam panolarında "Fener'le kimse başa çıkamaz" ifadesi yer aldı. Sarı-lacivertlilerin savunmacısı Kim-Min Jae, Trabzonspor maçının 23. dakikasında kırmızı kart görmüştü.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçındaki hakem yönetimine Alanyaspor karşılaşmasında tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'ndaki reklam panolarından göndermede bulundu.
23. DAKİKADA REKLAM PANOLARI DEĞİŞTİ
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, maçın 23. dakikasında Trabzonspor karşılaşmasındaki hakem kararlarına gönderme yaparak reklam panolarında "Fener'le kimse başa çıkamaz" ifadesine yer verdi.
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