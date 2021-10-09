Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi

Sarı-Kırmızılılar'da Felipe Melo'nun teknik ekibe dahil olması bekleniyor. Yabancı yardımcı antrenör arayışı olan Terim, eski öğrencisi Felipe Melo'yu ekibine dahil etmeye hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ve Fatih Terim faktörüne 'hayır' demesi zor gözüküyor.

"BİR TELEFONA GELİR"

Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada, "Bir telefon uzağımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" demişti. 31 Aralık'ta Palmeiras'la sözleşmesi bitecek Melo'nun Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

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