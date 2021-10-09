Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Felipe Melo'yu ekibine dahil ediyor. Palmeiras'la aralık ayında sözleşmesi bitecek Brezilyalı futbolcu, Terim'in yanında çalışmaya sıcak bakıyor. Terim, "Bir telefonla yanımıza gelir" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-Kırmızılılar'da Felipe Melo'nun teknik ekibe dahil olması bekleniyor. Yabancı yardımcı antrenör arayışı olan Terim, eski öğrencisi Felipe Melo'yu ekibine dahil etmeye hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ve Fatih Terim faktörüne 'hayır' demesi zor gözüküyor.

Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi

"BİR TELEFONA GELİR"

Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada, "Bir telefon uzağımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" demişti. 31 Aralık'ta Palmeiras'la sözleşmesi bitecek Melo'nun Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi
Haberler.com - Spor Haberleri
Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Fatih Terim'e tam 15 milyon euro

Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Fatih Terim'e tam 15 milyon euro

 Galatasaray'da bomba karar! Arda Turan'la yol ayrımı

Galatasaray'da bomba karar! Arda Turan'la yol ayrımı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin
Spor Emre Belözoğlu Muslera Cristiano Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 15:02:12. #1.12#