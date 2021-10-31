Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlubiyet yaşadığı haftada Gaziantep FK'yi 2 golle deviren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Pilot takımları Niğdespor'la ilgili konuşan Terim, "Kiralık verdiğimiz tüm oyuncuları orada değerlendireceğiz" dedi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"KAYBEDİLEN PUANLAR, GENÇLER DE DAHA FARKLI ETKİ YARATIYOR"

Kerem Aktürkoğlu için Erzincan'a teşekkür ederiz. Güvenip, forma verdik. Hala gelişimini tamamlamadı ama her geçen gün üzerine koyuyor. Daha da iyi olacak. Mutluluk verici. Olimpiu Morutan'ı hem içeride, hem kenardaoynatıyoruz. İçlerinde en küçüğü o, biraz da içine kapanık. Hasarsız geçersek, daha da iyi olacaklar. Kaybedilen puanlar, gençler de daha farklı etki yaratıyor. Morutan da gelişecek.

"BAHANELERE SIĞINMADAN DEVAM EDİYORUZ"

Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi. Başkanın, benim, yönetimin ve teknik heyet doğru baktı olaya. Tabii ki özür dileyecekti. Kazanmak da önemliydi. O da üzüntüsünün farkında. Kerem ile daha iyi dost oldular, o da olayın ezikliği içerisinde. O zaman küme düşen takımdan oyuncu aldık diye eleştirildik ama bugün çok başka. 20 müdahalede 16 kez kazanmış, herhalde bu bir rekor. Oyun kurmada ve orayı yönetmede önemli isim. 8 maçta ondan mahrum oynadık. Bahanelere sığınmadan devam ediyoruz.

"OLMAYAN İŞLER BİZE DENK GELİYOR"

Marcao 8 maç ceza aldı, ağzımızı açmadık. Kulüp olarak da itiraz etmedik. Bizim için önemi ortada. İnşallah bir daha böyle şeyler görmeyiz. Marcao, çok profesyonel bir oyuncu. Çok da iyi bir arkadaşlığı olan bir oyuncu. Olmayan işler bize denk geliyor. Kerem'den özür diledi, şimdi gollerden sonra birlikteler, görünce çok da mutlu oluyorum.

"DÜN İTİBARIYLA CEYHUN HOCAYI NİĞDESPOR'A GÖNDERDİK"

Niğdespor, şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içinde o vardı, bir takım almak. Yönetimler başladılar. Biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibarıyla Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. Kiraya verdiğimiz tüm oyuncularımızı orada değerlendireceğiz. Teknik ve idare olarak Niğdespor zaten bize çok faydası olan bir yer haline gelecek. Kendi hocamızı deneyeceğiz, yönetimimizi çıkaracağız. Raporla her sene bu tarafa oyuncularımızı aktaracağız. U19'u da izledim. Her yaş grubunu izlerim

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet