Fatih Terim: 2 Sergen Yalçın: 1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Terim: 2 Sergen Yalçın: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fatih Terim: 2 Sergen Yalçın: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 6 kez karşılaştı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim'in Yalçın'a karşı 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 3 maç da berabere sona erdi.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Bu karşılaşmalarda Fatih Terim'in, Sergen Yalçın'a karşı 2-1 üstünlüğü bulunuyor. 3 mücadelede berabere sona erdi.

Derbide 4. randevu

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 1 maçta da kazanan çıkmadı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 8.05.2021 (Fatih Terim) Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig: 17.01.2021 (Sergen Yalçın) Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

 Ruslar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hayran kaldı

Ruslar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hayran kaldı

 Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz

Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title