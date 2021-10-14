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Elif Özdemir, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Yönetim Kurulu'na seçildi

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Elif Özdemir, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Yönetim Kurulu'na seçildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) Genel Kurulu'nda yönetime seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) Genel Kurulu'nda yönetime seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan genel kurulda Elif Özdemir'in oyların yüzde 96.20'sini alarak ICMG Yönetim Kurulu'nun 7 üyesinden biri olduğu kaydedildi.

TMOK'ta 2014'ten bu yana yöneticilik yapan Özdemir, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena Üst Düzey Yönetici (CEO) görevini de üstleniyor.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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