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El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile yaşanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile yaşanacak

Guti Hernandez ve Samuel Eto'o gibi elçileri ve yeni marka kimliği ile birlikte El Clasico Türkiye'ye geliyor.

Guti Hernandez ve Samuel Eto'o gibi elçileri ve yeni marka kimliği ile birlikte El Clasico Türkiye'ye geliyor. Futbol ailesini bir araya getirecek ve büyük heyecana sahne olacak bir etkinlikte izlenecek El Clasico, La Liga'nın merakla beklenen rekabetini futbolseverlerle buluşturacak.

Futbol kültürünün en önemli merkezlerinden İstanbul, La Liga'nın en büyük maçı El Clasico ile buluşuyor. 24 Ekim 2021 Pazartesi günü Bomontiada Babylon'da gerçekleştirilecek özel etkinliğe katılım hakkı elde eden futbolseverler; La Liga elçileri Guti Hernandez ve Samuel Eto'o ile tanışma fırsatı yakalayacak ve tüm davetlilerle birlikte El Clasico'nun heyecanını canlı yaşayacak.

ElClsico'dan iki efsane, Guti ve Eto'o İstanbul'da

Etkinliğin en özel konukları Guti Hernandez ve Samuel Eto'o olacak. Kariyerinde 17 El Clasico maçına çıkan Guti Hernandez ile birlikte 8 maçta 4 gol atan efsane forvet Eto'o, Türk futbolseverlerle buluşacak.

5 futbolsever, üç arkadaşıyla birlikte katılabilecek

Bu özel etkinliğe katılmak isteyen futbolseverlerin internet üzerinden gerçekleştirilen bilgi yarışmasını en hızlı ve en doğru şekilde tamamlayan 5 yarışmacıdan biri olması gerecek. Kazanan futbolseverler, kendileriyle birlikte iki arkadaşlarını da getirebilecek.

Ayrıca başarılı yarışmacılardan bazıları çeşitli hediyeler kazanma fırsatı da yakalayacak.

"Türkiye futbolla nefes alıyor"

La Liga'nın yeni El Clasico marka kimliğiyle Türkiye gibi pek çok yerde parmak izini bırakacağını söyleyen La Liga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu ise etkinlikle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye, futbolla nefes alan bir ülke. La Liga da bu durumu içtenlikle benimsiyor. La Liga, uzun yıllardır Türk futbolseverlerle bağ kuruyor. Bu yıl ilk kez bu ilişkimizi dijital dünyadan fiziksel ortama taşıyacağız. Böylece taraftarlara dokunacak ve onlarla etkileşim kuracağız. Yerel partnerlerimiz ve düzenleyeceğimiz etkinlikle birlikte El Clasico'nun anlamını Türk futbolseverlerle paylaşacağız." - İSTANBUL

El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile yaşanacak

El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile yaşanacak

El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile yaşanacak

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Haber: El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile yaşanacak - Haberler Spor
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