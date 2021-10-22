Dünyaca ünlü eski futbolcu Evra'dan yıllar sonra gelen itiraf: Cinsel tacize uğradım

Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde yıllarca forma giyen eski futbolcu Patrice Evra geçmişine dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

"ANNEM İÇİN BÜYÜK BİR ŞOK OLDU"

Fanatik'in haberine göre; Patrice Evra, The Times'a verdiği röportajda 13 yaşında cinsel tacize uğradığını açıkladı. Bunun çok zor bir olay olduğunu ve yakınlarına dahi yeni söylediğini dile getiren futbolcu, insanların kendisine acımasını istemediğini aktardı, ayrıca bu olayın annesi için oldukça zor olduğunu belirterek, "Onun için büyük bir şok oldu. Çok öfkelendi. Üzgün olduğunu söyledi. Kitabına koymamalısın Patrice' dedi" ifadelerinde bulundu.

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