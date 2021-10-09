Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, sahasında Norveç'le 1-1 berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar, rakibini yenmesi durumunda 2. sıraya yükselecekti ancak bu fırsatı teperek Dünya Kupası şansını mucizelere bıraktı. Karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlı takımla ilk maçına çıkan teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"ONLARIN TAKTİĞİNE HIZLI REAKSİYON GÖSTEREMEDİK"

"Planlarımızdan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi ön alan presi ve rakibin hata yapmasını bekleyip gol atmak. Bu taktiğimiz tuttu. Golü bulduk. Golden sonra ise Norveç kontrolü eline aldı. Hızlı paslar yaptılar, iyi dizilimde oldular sahada. Onların taktiğine hızlı reaksiyon gösteremedik. Hemen cevap verecek çareyi bulamadık.

"SEVİNDİĞİM BİR KONU VAR"

Sevindiğim bir konu var. Onu belirtmek isterim. İkinci yarıya başlarken oyuncularla alakalı ufak dokunuşlar yaptık. O dokunuşların ardından tekrar oyunun kontrolünü aldık.

"EN AZINDAN İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR"

Maçtan önce takıma 'Var gücünüzle oynayın, tüm kalbinizi verin' dedim. Oyuncular da bunu yaptı, başardı. Bu anlamda memnunum. Bu güzel seyircimize galibiyet armağan isterdik ama olmadı. En azından iddiamız devam ediyor. Böyle de bir gerçek var. Bundan sonra 9 puanı da almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunu değerlendireceğiz. Kaçırmayacağız.

"UMUT FİLİZİMİZ DAHA DA BÜYÜSÜN İSTERDİK"

Hayal kırıklığımız var biraz. Elbette zaferle ayrılmak isterdik. Umut filizimiz daha da büyüsün isterdik. Hala küçük halde. Maç öncesi oyuncularıma, 'Gerek bedenen, gerek ruhen her şeyi ortaya koyarlarsa beni memnun edersiniz' dedim. Bunu da başardılar.

"HALA BİR GÜVEN EKSİKLİĞİ ZAFİYETİ VAR"

Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Planlarımız tuttu. Ufak hatalarıyla golü bulduk. Sonrasında oyun kontrolünü kaybettik, çünkü Norveç çok iyi paslaşmalar yaptı. Saha dizilimleri de bize zorluk çıkardı. Devre arasında bazı ufak değişiklikler yaptık. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. Ardından birkaç gol fırsatı yakaladık. Tabii ki bu takım içerisinde hala bir güven eksikliği, özgüven zafiyeti var. Bedenen maç içerisinde gücümüz tükendiğinde Norveç birkaç şans buldu. Genel itibarıyla adil bir beraberlik oldu. Bununla yetinmek durumundayız.

"BENDEN DAHA ÇOK MİLLİ TAKIMI İZLEMİŞSİNİZDİR"

Milli takımla henüz çok kısıtlı çalışma şansım oldu. Şu an bir maç yaptık, pazartesi tekrar antrenman yapamayacağız. Toparlanmaları gerekiyor. Benden daha çok milli takımı izlemişsinizdir. Çapraz uzun toplar yaptık. Kanatlardan bindirdik. Orta sahada çok net paslar atamadık. Bunlar çeşitli mevkilerle alakalı. Bu pasları tam ayağa katma konusunda özgüvenin de bir payı vardır. Umut filizimizin daha hızlı büyümesini isterim ama biraz vakit alacak.

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