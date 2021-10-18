Diyarbekirspor Token, kripto para borsası için Bitexen'le anlaştı - Haberler Spor
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Diyarbekirspor Token, kripto para borsası için Bitexen'le anlaştı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Spor
Diyarbekirspor Token, kripto para borsası için Bitexen'le anlaştı

KRİPTO para borsasında faaliyet gösteren spor kulüpleri arasında yer alan Diyarbekirspor, yeni bir hamle gerçekleştirdi.

NİĞDE (DHA) - KRİPTO para borsasında faaliyet gösteren spor kulüpleri arasında yer alan Diyarbekirspor, yeni bir hamle gerçekleştirdi. Kulübün kripto para işlemleri bundan sonra kripto para piyasasının öncü isimlerinden Bitexen üzerinden gerçekleşecek. Yeşil-Kırmızılı takım, 3-0 kazandığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşılaşmasına "Bitexen" yazılı forma sponsorluğuyla çıktı. Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Turan İlgin, "Kısa zamanda tanınan ve bilinen bir marka haline geldi. Yoğun bir talep var. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Başkan İlgin, "Diyarbekirspor Token" için Bitexen ile anlaşmaya varıldığını ifade ederek, bu işi kurumsal hale getirmek için böyle bir karar verildiğini kaydetti.Diyarbekirspor Token'in kripto para piyasasında kısa zamanda rağbet görerek iyi bir noktaya geldiğini anlatan İlgin, "Yoğun bir talep var. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz. Profesyonel ve kurumsal bir mantığa oturtmak adına bu piyasanın öncü ismi ve markası Bitexen ile gücümüzü birleştirdik. Diyarbekirspor'un ilkleri arasında yer aldığı bu piyasada, zamanla tüm kulüplerin yer alacağını düşünüyoruz. Hem Token alanlar hem kulüpler kazanacak" diye konuştu.


Diyarbekirspor Token, kripto para borsası için Bitexen'le anlaştı

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Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Spor Haberleri
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