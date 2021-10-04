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Diyarbekirspor çöküşe çare arıyor

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Diyarbekirspor çöküşe çare arıyor

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk 5 haftasında sadece 4 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşatan Diyarbekirspor'da gözler 4 gün içerisinde oynanacak iki maça çevrildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk 5 haftasında sadece 4 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşatan Diyarbekirspor'da gözler 4 gün içerisinde oynanacak iki maça çevrildi.

Futbolcuların giydikleri formanın ağırlığının farkına varması gerektiğini belirten Başkan Turan İlgin, "Bu gidişe dur demek için her türlü önlemi alacağız. Sahada herkes işini ciddiyetle yapmalıdır" dedi.

Zirveyi hedefleyen bir kadro kurmasına rağmen istediği sonuçları alamayan Diyarbekirspor'da hayal kırıklığı yaşatan kötü gidişe çare aranıyor. Ankaraspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek 5'inci maçında 3'üncü yenilgisini alan Yeşil-Kırmızılı takımın kötü performansı eleştiri konusu oldu.

Kulüp Başkanı Turan İlgin, futbolda kötü dönemler olabileceğini ancak şu anki tabloyu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. İlgin, "Herkes şapkasını önüne koymalı ve puan cetveline bakarak özeleştiri yapmalıdır. Bu camianın hak ettiği bir durum değil. Bu kadar yatırımı 5 maçta 4 puan almak için yapmadık. Bu formanın bir ağırlığı var, şehrin beklentileri var. Sahada herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır. Takımımızın kapasitesi bu değil. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Toparlanmak için her türlü önlemi alacağız" dedi.

Üst üste galibiyetler istiyor

Yeşil-Kırmızılı takımda dikkatler 4 gün içerisinde oynanacak iki maça çevrildi. 6 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda Hekimoğlu Trabzon ve 10 Ekim Pazar günü deplasmanda İnegölspor'la karşılaşacak olan Diyarbekirspor, seri galibiyetler alarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Şiddetle galibiyete ihtiyaçları olduğunu anlatan Başkan İlgin, "İlk 5 haftada bizi ve camiayı üzen takımımız inanıyorum ki bu haftadan itibaren sevindirmeye başlayacak. Tüm taraftarlarımızı Çarşamba günü yapacağımız Hekimoğlu Trabzon maçına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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