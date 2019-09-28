Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Taksim esnafının yüzünü güldürdü

28.09.2019 16:57

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tüm Türkiye'de futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini beklerken, İstanbul'da ise sarı-kırmızı ve sarı-lacivertli renklere gönül veren birçok taraftar maça saatler kala sokaklara çıktı. Taksim'de maç saatini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak dev derbinin heyecanını erkenden yaşamaya başladı. Galibiyetten emin olduklarını belirten Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'dan gol beklediklerini dile getirdi. Avrupa'dan gelen gurbetçi Galatasaraylılar, Taksim'de yaptığı alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.

'PARA ÖNEMLİ DEĞİL'

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden de karşılaşmayı izlemek için çok sayıda Galatasaraylı İstanbul'a geldi. Taksim'de toplanan sarı-kırmızılı gurbetçiler, harcadıkları paranın önemli olmadığını ve Galatasaray için değdiğini söyledi.

ESNAF MUTLU

Karşılaşmadan saatler önce bölgeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, restoran ve kafelerde maç saatini bekliyor. Bol bol alışveriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü. Bu durumdan çok memnun olan esnaf ise satışların özellikle derbi günleri çok fazla arttığını dile getirdi.

Kaynak: DHA