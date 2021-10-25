Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi - Haberler Spor
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Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Geriye düştüğü karşılaşmayı Larin'in attığı 2 golle kazanmasını bilen Beşiktaş, puanını 20'ye çıkararak 3. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar ise mağlubiyetin ardından 17 puanda kaldı ve 8. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş- Galatasaray derbisine sahne oldu. Büyük bir heyecana sahne olan maçtan Kara Kartal, 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

LARİN ATTIĞI GOLLERLE GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş peş peşe geliştirdiği ataklarda gol fırsatlarını cömertçe harcadı. Siyah-beyazlıların baskısını kıran sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Cicaldau'nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını iyice artıran siyah-beyazlılarda Larin sahneye çıktı. Kanadalı golcü 39. ve 64. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin 81. dakikasında Mostafa Mohamed penaltı vuruşundan yararlanamazken, Galatasaray skora denge getirme şansını iyi kullanamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi
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