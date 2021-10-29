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Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası'nda kazananlar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası'nda kazananlar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kupası etabında kazananlar belli oldu. IRC 4 Kategorisinde Kupa Kızı Setur Marinas Birinci, Linea Rossa ikinci, Çiğli Belediyesi üçüncü oldu. Gezgin A Kategorisinde ise birinci Vamos olurken, ikinci My First ve üçüncü ise Luna oldu. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda kazananlar belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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