Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'nın Alaves'le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Katalan devinin yıldızı Sergio Agüero, maçın 41. dakikasında kendini iyi hissetmediğini belirtti ve göğsünü tutarak kendini yere bıraktı. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcunun yapılan müdahaleler sonrasında sağlık durumunun normale döndüğü belirtildi.

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından Alaves karşısında Barcelona formasıyla ilk kez 11'de maça başlayan Sergio Agüero yaşadığı rahatsızlıkla yürekleri ağza getirdi.

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ ÇEKTİ

Arjantinli yıldız Agüero, Alaves maçının 41. dakikasında nefes darlığı çektiği ve göğsünde rahatsızlık hissettiği için kendini yere bıraktı. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcunun yapılan müdahaleler sonrasında değerlerinin normale döndüğü belirtildi.

Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı

Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı

Haberler.com - Spor Haberleri
Koeman'ın kovulması en çok Beşiktaş'a yaradı! Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor

Koeman'ın kovulması en çok Beşiktaş'a yaradı! Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor

 Galatasaray'dan ayrılmayı bekliyormuş! Gol makinesine dönüşen Falcao'nun tek rakibi Haaland

Galatasaray'dan ayrılmayı bekliyormuş! Gol makinesine dönüşen Falcao'nun tek rakibi Haaland
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title