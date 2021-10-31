Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı
Barcelona'nın Alaves'le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Katalan devinin yıldızı Sergio Agüero, maçın 41. dakikasında kendini iyi hissetmediğini belirtti ve göğsünü tutarak kendini yere bıraktı. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcunun yapılan müdahaleler sonrasında sağlık durumunun normale döndüğü belirtildi.
Uzun bir sakatlık sürecinin ardından Alaves karşısında Barcelona formasıyla ilk kez 11'de maça başlayan Sergio Agüero yaşadığı rahatsızlıkla yürekleri ağza getirdi.
SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ ÇEKTİ
Arjantinli yıldız Agüero, Alaves maçının 41. dakikasında nefes darlığı çektiği ve göğsünde rahatsızlık hissettiği için kendini yere bıraktı. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcunun yapılan müdahaleler sonrasında değerlerinin normale döndüğü belirtildi.
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