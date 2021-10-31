Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından Alaves karşısında Barcelona formasıyla ilk kez 11'de maça başlayan Sergio Agüero yaşadığı rahatsızlıkla yürekleri ağza getirdi.

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ ÇEKTİ

Arjantinli yıldız Agüero, Alaves maçının 41. dakikasında nefes darlığı çektiği ve göğsünde rahatsızlık hissettiği için kendini yere bıraktı. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcunun yapılan müdahaleler sonrasında değerlerinin normale döndüğü belirtildi.

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