: Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor

25.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:56

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde şu an itibariyle 22 kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde kişi de yaralandı. Spor kulüpleri de Elazığ'a destek için adeta tek yürek oldu.

SAMSUNSPOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşacak Yılport Samsunspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin söz konusu davetini kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Elazığ ve Malatya için birlik olma zamanı! Kadıköy Belediyesi tüm yardımları bekliyor. Taraftarlarımızın ve halkın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. Kadıköy Belediyesi, afet bölgesine bağışlanmak üzerine tüm yardımların Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasına getirilmesini rica etmişti.

ERZURUMSPOR

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, yarın ligde oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasındaki deplasman tribün gelirlerini Elazığ afet bölgesine bağışlayacaklarını belirtti. Çetin, " Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

DENİZLİSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, TFF 1. Lig'de yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor maçı hasılatını Elazığ ve Malatya depremzedelerine bağışlanacağını açıkladı.

ADANA DEMİRSPOR VE BANDIRMASPOR

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Boluspor maçından elde edilecek tribün gelirini deprem bölgesine göndereceğini açıkladı. TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kampanya başlattı. Bordo-beyazlı kulüp, yarın sahasında oynayacağı Kastamonuspor maçının tribün gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü de sosyal medyadan "Büyük Beşiktaş taraftarını, 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş Sompo Sigorta-Neptunas Basketbol maçına, Elazığ depremzedelerine desteğe davet ediyoruzAtkı ve berelerinle gel, devre arası sahaya at, Elazığ'a ulaştıralım " paylaşımında bulundu.

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