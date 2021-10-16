Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı

Haberler.com - Haberler | Spor

Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, sahasında Manchester United'ı 4-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maç nefes keserken Leicester City, dört maç sonra kazanarak puanını 11'e yükseltti. Kırmızı Şeytanlar ise 14 puanda kaldı.

Premier Lig inanılmaz bir maça daha sahne oldu. A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı karşılaşmada Leicester City, Manchester United'ı 4-2 yenmeyi başardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMINI ÖNE GEÇİREN GOLÜ ATTI

Manchester United'ın golünü 19. dakikada Mason Greenwood atarken Leicester City, 31. dakikada Youri Tielemans ve 78. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 2-1 öne geçti. Maçın son 10 dakikası ise adeta nefes kesti. Manchester United, Marcus Rashford'un 82. dakikadaki golüyle durumu 2-2 yaptı. Leicester City, yediği golün santrasını yaptı ve 83. dakikada Jamie Vardy'le yeniden öne geçti. Patson Daka, 90+1. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve müthiş mücadele 4-2 sona erdi.

Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı

Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı
Haberler.com - Spor Haberleri
Cristiano Ronaldo'dan hocasına olay uyarı: Burada patron benim

Cristiano Ronaldo'dan hocasına olay uyarı: Burada patron benim

 Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları

Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin İdo Tatlıses
Spor
Tüm Haberler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 20:03:27. #1.11#