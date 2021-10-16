Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı

Premier Lig inanılmaz bir maça daha sahne oldu. A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı karşılaşmada Leicester City, Manchester United'ı 4-2 yenmeyi başardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMINI ÖNE GEÇİREN GOLÜ ATTI

Manchester United'ın golünü 19. dakikada Mason Greenwood atarken Leicester City, 31. dakikada Youri Tielemans ve 78. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 2-1 öne geçti. Maçın son 10 dakikası ise adeta nefes kesti. Manchester United, Marcus Rashford'un 82. dakikadaki golüyle durumu 2-2 yaptı. Leicester City, yediği golün santrasını yaptı ve 83. dakikada Jamie Vardy'le yeniden öne geçti. Patson Daka, 90+1. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve müthiş mücadele 4-2 sona erdi.

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