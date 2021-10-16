Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı
Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, sahasında Manchester United'ı 4-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maç nefes keserken Leicester City, dört maç sonra kazanarak puanını 11'e yükseltti. Kırmızı Şeytanlar ise 14 puanda kaldı.
Premier Lig inanılmaz bir maça daha sahne oldu. A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı karşılaşmada Leicester City, Manchester United'ı 4-2 yenmeyi başardı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMINI ÖNE GEÇİREN GOLÜ ATTI
Manchester United'ın golünü 19. dakikada Mason Greenwood atarken Leicester City, 31. dakikada Youri Tielemans ve 78. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 2-1 öne geçti. Maçın son 10 dakikası ise adeta nefes kesti. Manchester United, Marcus Rashford'un 82. dakikadaki golüyle durumu 2-2 yaptı. Leicester City, yediği golün santrasını yaptı ve 83. dakikada Jamie Vardy'le yeniden öne geçti. Patson Daka, 90+1. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve müthiş mücadele 4-2 sona erdi.
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