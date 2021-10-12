Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı - Haberler Spor
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Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı

AA - Haberler | Spor
Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs aşısı olana kadar takımdan uzak kalacak. Takımın genel menajeri Sean Marks, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti.

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı. Takımla birlikte hiçbir çalışmaya katılamayacak Irving, iç saha maçları için de ödeme alınamayacak.

NBA yönetimi tarafından aşı muafiyeti talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, geçen hafta aşı olmuştu. Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving'in de takımdan uzaklaştırılmasının ardından gözler yıldız basketbolcunun aşı olmakla ilgili vereceği karara çevrildi.

Takımın genel menajeri Sean Marks, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti. Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

AA - Spor Haberleri
Brooklyn Nets'in yıldızı Irving, aşı olmadığı için forma giyemeyecek

Brooklyn Nets'in yıldızı Irving, aşı olmadığı için forma giyemeyecek
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Haber: Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı - Haberler Spor
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