Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı. Takımla birlikte hiçbir çalışmaya katılamayacak Irving, iç saha maçları için de ödeme alınamayacak.

WIGGINS GEÇEN HAFTA AŞI OLDU

NBA yönetimi tarafından aşı muafiyeti talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, geçen hafta aşı olmuştu. Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving'in de takımdan uzaklaştırılmasının ardından gözler yıldız basketbolcunun aşı olmakla ilgili vereceği karara çevrildi.

İÇ SAHA MAÇLARI İÇİN ÖDEME ALAMAYACAK

Takımın genel menajeri Sean Marks, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti. Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı.

EN AZ BİR DOZ AŞI ŞART

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

AA - Spor Haberleri